Pauleta sofre nova lesão grave no joelho direito

”, lê-se numa nota publicada no site dos encarnados.A jogadora do Benfica lesionou-se sozinha durante o encontro com o Marítimo (2-0), da quinta jornada da Liga feminina, acabando por ser substituída aos 36 minutos.Esta é a segunda lesão grave de Pauleta em cerca de um ano e meio, depois de, em março de 2023, ter sido operada ao joelho esquerdo, também com uma rotura do ligamento cruzado anterior, ficando afastada da competição durante quase 11 meses.