Paulinho Roxo treina futsal feminino do Benfica

“Estou muito feliz, chego ao maior clube do país, e chego para recolocar estas meninas, com todo o respeito às outras equipas, no posto n.º 1, que é o lugar delas”, disse Paulinho Roxo em declarações aos canais de comunicação do clube.



Para recuperar o título que escapou na última época após a conquista do heptacampeonato, Paulinho Roxo planeia, “primeiro, trazê-las psicologicamente para o caminho certo, porque era uma equipa que vinha a ganhar sempre, e perder abala um bocadinho psicologicamente”.



Assim, disse o treinador de 43 anos que sucede a Alex Pinto no comando das "águias", há que “começar e estar pronto para colocá-las de novo no ritmo delas, e, consequentemente, os títulos vão voltar a aparecer”.



“Tenho a certeza de que as meninas vão ter qualidade para reagir bem aos estímulos do trabalho, portanto, estou supertranquilo”, disse o ex-treinador que levou o Famalicão à conquista do titulo da II Divisão.



Paulinho Roxo, que como jogador representou, entre outros emblemas, Sporting, Oxipharma, Sporting de Braga e Candoso, orientou no seu percurso de treinador Nogueiró e Tenões antes de assumir o comando técnico do Famalicão, que levou à I Divisão.



“A equipa é boa, é a base da seleção portuguesa. Tem jogadoras de nível mundial, portanto não sei se vai haver muita diferença. É o dia a dia que vai mostrar isso, mas isso não me preocupa”, acrescentou.



Paulinho Roxo é defensor de equipas com características de marcação muito forte, que gostam de pressionar e de ter bola, criar espaços e movimentos de ataque.