Paulo Madeira cauteloso sobre a evolução de Ferro

O jovem defesa central natural de Oliveira de Azeméis substituiu aos 37 minutos o capitão Jardel devido lesão a muscular.



Francisco Reis Ferreira foi aplaudido de pé quando entrou e saudado pelos companheiros no final da partida com o Sporting.



Ferro tornou-se assim no primeiro dos quatro reforços vindos da equipa B a atuar pelas “águias”.



Teve oportunidade de jogar com Ruben Dias com quem alinhou nas equipas jovens mas a diferença de andamento, considerou o antigo futebolista Paulo Madeira.



Apostar sim mas apostar muito apenas em jovens pode não ser ideal diz Paulo Madeira que defende a entrada aos poucos de Ferro ou qualquer outro jovem que tenha vindo da equipa B.



Para Paulo Madeira, Ferro só agora chegou à equipa principal e por isso vai ter que andar bastante em comparação com Ruben Dias que tem a mesma idade 21 anos mas é já um central indiscutível.



No entanto Madeira acredita que pela lógica Ferro e Ruben Dias devem formar dupla titular frente ao Nacional.



O Benfica tomou a dianteira na eliminatória da Taça de Portugal depois do 2-1 sobre o Sporting.



A decisão será em abril, em Alvalade.