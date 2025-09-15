Pavlidis fala em "apenas um jogo mau" e quer iniciar bem a fase de liga

"Não fizemos um bom jogo e todos podem ver isso. Queremos ser mais agressivos ofensivamente. Foi apenas um jogo mau nos primeiros nove que fizemos, tivemos só um empate. Veremos amanhã (terça-feira) como a equipa vai poder novamente jogar bom futebol e mostrar a qualidade dos jogadores", afirmou o ponta de lança.



Em conferência de imprensa de antevisão ao duelo com os azeris do Qarabag, da primeira jornada da fase de liga da prova 'milionária', Pavlidis reforçou a ideia de que os 'encarnados' necessitam de tempo, apesar de achar que "não estão mal".



"O último jogo não foi perfeito, mas na Supertaça e na qualificação para a Liga dos Campeões jogámos bem, por exemplo. Os adeptos querem sempre o melhor para a equipa e não esperam golos só de mim, mas claro que eu quero ajudar a equipa e marcar golos. Tivemos muitos dias de recuperação e jogamos sempre de três em três dias. É muito difícil para nós trabalhar certos aspetos, tendo muitos jogadores novos na equipa. Precisamos de tempo e é normal", realçou o internacional grego.



Desta forma, Pavlidis, na qualidade de porta-voz do grupo de trabalho, apontou a 'receita' para responder ao empate com o conjunto açoriano (1-1) no campeonato.



"Queremos começar bem os jogos da Liga dos Campeões, jogar futebol ofensivo e vencer. O mais importante para nós é levar os três pontos e continuar bem", disse.



A dupla de ataque com o colega sérvio Franjo Ivanovic também foi um dos tópicos de discussão no auditório do Benfica Campus, no Seixal, com Pavlidis a lamentar o pouco tempo de trabalho entre eles, mas com confiança para o futuro da dupla.



"O treinador sabe muito bem o tempo que é preciso. Jogámos nove jogos oficiais e agora estivemos 10 dias fora, na paragem internacional. Nós não tivemos o tempo suficiente para trabalhar. São muitos jogos e as pessoas têm de compreender que o futebol não é sempre simples. Com tempo, vamos entender-nos melhor", frisou.



O Benfica, que superou os franceses do Nice e os turcos do Fenerbahçe nas pré-eliminatórias de acesso, recebe os azeris do Qarabag na terça-feira, a partir das 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, com a arbitragem do belga Erik Lambrechts.