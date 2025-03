Pavlidis nos convocados da Grécia para a Liga das Nações

Pavlidis faz parte da lista de 26 jogadores chamados pelo selecionador grego, o sérvio Ivan Jovanovic, para o duplo confronto com a Escócia, no ‘play-off’ de subida/descida da Liga A/B.



O jogador de 26 anos chegou esta temporada ao Benfica e leva 19 golos em 41 jogos pelos ‘encarnados’ em todas as provas.



Pela Grécia, Pavlidis regista 44 internacionalizações e oito golos.



A Grécia recebe a Escócia em 20 de março, em Atenas, e desloca-se depois em 23 a Glasgow no encontro decisivo do ‘play-off’.



A Escócia fez parte do grupo A1 da Liga das Nações, tendo terminado no terceiro posto. Portugal venceu o agrupamento, com a Croácia a seguir igualmente para os quartos de final, enquanto a Polónia acabou despromovida.



Já a Grécia ficou no segundo posto do grupo B2 em igualdade pontual com a Inglaterra, embora os ingleses tenham acabado com vantagem e garantido já o regresso à Liga A.