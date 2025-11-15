Benfica
Futebol Internacional
Pavlidis substituído após queixas no joelho esquerdo
O avançado do Benfica Vangelis Pavlidis saiu lesionado da partida entre a Grécia e a Escócia, a contar para a qualificação do Mundial 2026, que se realizou este sábado.
Pavlidis sentiu queixas no joelho esquerdo por volta dos 39 minutos e foi substituído aos 43 minutos, ainda na primeira parte do jogo. O jogador do Benfica saiu do relvado com queixas no joelho esquerdo, após disputar um lance com um defesa escocês.
A gravidade exata da lesão ainda não é conhecida e serão necessários exames médicos adicionais para determinar a extensão do problema. Esta situação representa mais um alerta para o Benfica e para o treinador José Mourinho.
