Pavlidis substituído após queixas no joelho esquerdo

Pavlidis sentiu queixas no joelho esquerdo por volta dos 39 minutos e foi substituído aos 43 minutos, ainda na primeira parte do jogo. O jogador do Benfica saiu do relvado com queixas no joelho esquerdo, após disputar um lance com um defesa escocês.



A gravidade exata da lesão ainda não é conhecida e serão necessários exames médicos adicionais para determinar a extensão do problema. Esta situação representa mais um alerta para o Benfica e para o treinador José Mourinho.