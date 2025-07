Peléh reforça futsal do Benfica

“Estou muito ansioso por tudo o que está por acontecer. É uma honra estar aqui, num dos maiores clubes do mundo. É um privilégio muito grande. Não vejo a hora de estar dentro da quadra e honrar a camisola”, disse, em declarações aos canais de comunicação das "águias".



O jogador, de 26 anos, está perfeitamente adaptado ao campeonato português, por conta das várias épocas que passou no Fundão, e conta ainda no seu currículo com uma passagem pela Liga espanhola, ao serviço do Levante, de 2022 a 2024.



Peléh jogava no Corinthians quando se transferiu para o Fundão, em 2017/18, emblema que representou durante cinco temporadas consecutivas, antes de ter passado duas épocas nos valencianos.



Em 2024/25, Peléh regressou ao Fundão, tendo apontado 18 golos em 26 jogos e está, por isso, familiarizado com o futsal português.



“Já estou cá há algum tempo. Conheço bem a Liga, mas são diferentes as dimensões do Benfica, a cobrança, e tudo o mais. Estou ansioso por isso e quero que chegue logo o dia para treinar, disputar a bola e deixar a vida dentro de quadra pelo Benfica. Foi um sonho chegar aqui”, afirmou.



O jogador destaca, como principais características, a entrega, a dedicação e a sua capacidade de trabalho, e considera-se um ala veloz e forte, que pode acrescentar algo de bom ao jogo do Benfica.



“Um primeiro ano perfeito para mim é conseguir integrar a equipa com todos os meus colegas. E, claro, títulos. Treinar forte, encarar todos os jogos como uma final e buscar títulos”, acrescentou.