Petar Musa nos convocados da Croácia para a Liga das Nações

Musa, de 25 anos, que se encontra a fazer a primeira época pelo Benfica, com 40 jogos efetuados, 35 dos quais como suplente, conta com duas internacionalizações pela Croácia, já este ano, nos jogos de apuramento para o Europeu, em março.



Para a fase final da Liga das Nações, a disputar entre 14 e 18 de junho, nos Países Baixos, o selecionador croata chamou para já 24 jogadores e sete suplentes, embora tenha de restringir o grupo final a 23, que terá de comunicar até 05 de junho.



"A lista mostra que confiamos em quem já deu provas - com pequenas alterações. É uma lista dos jogadores que conquistaram a medalha de bronze no Mundial2022 e merecem a nossa absoluta confiança neste momento. Temos noção de estar no final de uma época de evidente cansaço físico e mental, mas à nossa frente há uma oportunidade histórica de vencer este troféu", disse o selecionador.



Na competição, a Croácia defrontará em 14 de junho os anfitriões Países Baixos, em Roterdão, na primeira meia-final, enquanto a segunda opõe, no dia seguinte, a Espanha à Itália, em jogo agendado para Enschede.



A final e o jogo de atribuição do terceiro lugar estão agendados para 18 de junho.



Portugal venceu a primeira edição da Liga das Nações, em 2018/19, batendo na final os Países Baixos, por 1-0, enquanto a França triunfou na segunda fase final da competição, em 2020/21, derrotando na decisão a Espanha, por 2-1.