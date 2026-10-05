Pichardo recorre da decisão do TAD sobre rescisão com Benfica

Pichardo recorre da decisão do TAD sobre rescisão com Benfica

Pedro Pablo Pichardo vai recorrer da decisão do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), relativamente à rescisão do seu contrato com o Benfica, confirmou hoje à Lusa a advogada do atleta português.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Kiyoshi Ota - EPA

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O TAD condenou o Benfica a pagar aproximadamente 130 mil euros em custas judiciais, cerca de 22 mil euros de subsídios de férias a Pichardo e ainda o montante da cirurgia a que foi submetido, mas negou a justa causa ao atleta, de 33 anos.

Em causa estava um processo apresentado por Pichardo, em 12 de março de 2025, contra o clube ‘encarnado’, que representou desde 26 de abril de 2017 e até 13 de janeiro de 2025, quando rescindiu contrato com o Benfica, que era válido até ao fim dos Jogos Los Angeles2028, alegando divergências irreconciliáveis.

O atleta reivindicava 1,1 milhões de euros, por falta de cuidados médicos e ter ficado impedido de recorrer ao seguro de saúde, enquanto o Benfica, em resposta, reclamou o pagamento de dois milhões de euros, alegando incumprimento das obrigações contratuais, danos de reputação e prejuízos desportivos na “imagem da maior instituição do país”, apesar de ter instaurado, no início do ano passado, um processo disciplinar a Pichardo, com vista ao seu “despedimento”.

O atleta, campeão do mundo em Oregon2022 e Tóquio2025 e Europeu em Munique2022, além de ‘vice’ continental em Roma2024 e Birmingham2026, tem, agora, três dias para pedir a nulidade desta decisão junto do TAD, que já acusou de publicamente de parcialidade, através de várias publicações nas redes sociais.

Caso este apelo não tenha provimento, a advogada de Pichardo, Rosalia Ortega, admitiu, em declarações à Lusa, recorrer para os tribunais administrativos, no prazo de 30 dias.

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