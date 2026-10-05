Pichardo recorre da decisão do TAD sobre rescisão com Benfica

O TAD condenou o Benfica a pagar aproximadamente 130 mil euros em custas judiciais, cerca de 22 mil euros de subsídios de férias a Pichardo e ainda o montante da cirurgia a que foi submetido, mas negou a justa causa ao atleta, de 33 anos.



Em causa estava um processo apresentado por Pichardo, em 12 de março de 2025, contra o clube ‘encarnado’, que representou desde 26 de abril de 2017 e até 13 de janeiro de 2025, quando rescindiu contrato com o Benfica, que era válido até ao fim dos Jogos Los Angeles2028, alegando divergências irreconciliáveis.



O atleta reivindicava 1,1 milhões de euros, por falta de cuidados médicos e ter ficado impedido de recorrer ao seguro de saúde, enquanto o Benfica, em resposta, reclamou o pagamento de dois milhões de euros, alegando incumprimento das obrigações contratuais, danos de reputação e prejuízos desportivos na “imagem da maior instituição do país”, apesar de ter instaurado, no início do ano passado, um processo disciplinar a Pichardo, com vista ao seu “despedimento”.



O atleta, campeão do mundo em Oregon2022 e Tóquio2025 e Europeu em Munique2022, além de ‘vice’ continental em Roma2024 e Birmingham2026, tem, agora, três dias para pedir a nulidade desta decisão junto do TAD, que já acusou de publicamente de parcialidade, através de várias publicações nas redes sociais.



Caso este apelo não tenha provimento, a advogada de Pichardo, Rosalia Ortega, admitiu, em declarações à Lusa, recorrer para os tribunais administrativos, no prazo de 30 dias.



