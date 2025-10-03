Plantel do Benfica afetado por virose antes da visita ao Dragão

As dores no corpo e cabeça estarão também a afectar a equipa técnica.







Os casos estão entregues ao departamento médico que trabalha em contrarrelógio. Domingo, o Benfica defronta o líder do campeonato, o FC Porto, no Estádio do Dragão, numa altura em que segue com quatro pontos de atraso.





O FC Porto prepara a partida depois do triunfo sobre o Estrela Vermelha por 2-1 para a Liga Europa, numa altura em que soma por vitórias todos os jogos realizados esta temporada.