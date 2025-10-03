Plantel do Benfica afetado por virose antes da visita ao Dragão

O Benfica está a sofrer um contratempo a dois dias do Clássico. Uma virose afetou parte da equipa, com alguns jogadores a falharem o treino desta sexta-feira sem que o clube confirme o número de jogadores sem treinar.
As dores no corpo e cabeça estarão também a afectar a equipa técnica.
Os casos estão entregues ao departamento médico que trabalha em contrarrelógio. Domingo, o Benfica defronta o líder do campeonato, o FC Porto, no Estádio do Dragão, numa altura em que segue com quatro pontos de atraso.
O FC Porto prepara a partida depois do triunfo sobre o Estrela Vermelha por 2-1 para a Liga Europa, numa altura em que soma por vitórias todos os jogos realizados esta temporada.