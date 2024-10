”, pode ler-se na nota divulgada pelas "águias", no site oficial na Internet.A rescisão surge quase dois meses depois da renovação, que aconteceu em 20 de agosto, com o jogador, de 24 anos, a assinar, então, até 2026, depois de uma ligação de três anos.Na temporada passada, após um ano cedido aos espanhóis do Liceo, realizou 40 desafios oficiais pelo clube lisboeta, tendo anotado oito golos.