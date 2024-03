Polícia argentina investiga alegadas ameaças à família de Di María

De acordo com uma fonte judicial, citada pela AFP, na madrugada de hoje foi lançada de um carro uma mensagem ameaçadora à entrada do condomínio fechado, onde vive Di María.



Segundo a mesma fonte, a polícia está a “recolher impressões digitais, no saco que continha a mensagem” e a “analisar as imagens das câmaras de segurança”.



As autoridades não revelam o conteúdo da mensagem, invocando não quererem “fazer o jogo das organizações criminosas”, mas, de acordo com a imprensa local, a mesma faz referência a Maximiliano Pullaro, que é governador da província de Santa Fé desde de dezembro, e que declarou guerra ao narcotráfico na região de Rosário, considerada a cidade mais perigosa da Argentina.



“Nem Pullaro te vai salvar” é, segundo a imprensa, uma das frases escritas na mensagem deixada junto à casa de Di María, que está ao serviço da seleção Argentina, e que no sábado foi titular na vitória por 3-0 dos campeões mundiais sobre El Salvador.



Di María, de 36 anos, termina contrato com o Benfica no final desta época, e já assumiu a vontade de regressar ao Rosário Central, clube no qual iniciou a carreira, antes de rumar à Europa, onde, além dos ‘encarnados’, representou o Real Madrid, o Manchester United, o Paris Saint-Germain e a Juventus.