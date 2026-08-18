Benfica
Por 35,9 milhões de euros. Amar Dedic troca o Benfica pelo Newcastle
A transferência do internacional bósnio consuma-se ao cabo de um ano entre as fileiras encarnadas.
O defesa internacional bósnio Amar Dedić mudou-se do Benfica para o Newcastle, num negócio de 35,9 milhões de euros, anunciou esta terça-feira o emblema lisboeta, no dia em que o atleta completa 24 anos.
Em comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a SAD do Benfica adianta que terá ainda a receber 17,94 por cento de uma eventual mais-valia que o clube do norte de Inglaterra venha a encaixar numa eventual saída do lateral direito.Para além de encargos de dez por cento com serviços de intermediação, a SAD da Luz indica que "o Newcastle terá o direito a reter o mecanismo de solidariedade de cinco por cento, para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador".
Por sua vez, o Salzburgo, anterior clube de Amar Dedić, vai poder averbar 15 por cento da mais-valia sobre a transferência para Inglaterra, "calculada após deduzir o valor de aquisição dos direitos do jogador e o mecanismo de solidariedade retido na alienação".
O Newcastle indica no seu site oficial que o lateral assinou um contrato de cinco anos, até 2031.
Dedić chegou ao Benfica no início da temporada passada. O clube português desembolsou então cerca de dez milhões de euros para os austríacos do Salzburgo, que haviam emprestado o jogador ao Marselha. Fez 46 jogos oficiais e marcou um golo ao serviço das águias.
Internacional pela seleção da Bósnia-Herzegovina, Amar Dedić formou-se na Áustria, onde nasceu e jogou pelo Liefering e pelo Wolfsberger - por empréstimo do Salzburgo.
Vai agora voltar a ser treinado pelo alemão Matthias Jaissle, que já o orientara entre 2021 e 2023, no Liefering e no Salzburgo, precisamente.
c/ Lusa
Em comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a SAD do Benfica adianta que terá ainda a receber 17,94 por cento de uma eventual mais-valia que o clube do norte de Inglaterra venha a encaixar numa eventual saída do lateral direito.Para além de encargos de dez por cento com serviços de intermediação, a SAD da Luz indica que "o Newcastle terá o direito a reter o mecanismo de solidariedade de cinco por cento, para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador".
Por sua vez, o Salzburgo, anterior clube de Amar Dedić, vai poder averbar 15 por cento da mais-valia sobre a transferência para Inglaterra, "calculada após deduzir o valor de aquisição dos direitos do jogador e o mecanismo de solidariedade retido na alienação".
O Newcastle indica no seu site oficial que o lateral assinou um contrato de cinco anos, até 2031.
Dedić chegou ao Benfica no início da temporada passada. O clube português desembolsou então cerca de dez milhões de euros para os austríacos do Salzburgo, que haviam emprestado o jogador ao Marselha. Fez 46 jogos oficiais e marcou um golo ao serviço das águias.
Internacional pela seleção da Bósnia-Herzegovina, Amar Dedić formou-se na Áustria, onde nasceu e jogou pelo Liefering e pelo Wolfsberger - por empréstimo do Salzburgo.
Vai agora voltar a ser treinado pelo alemão Matthias Jaissle, que já o orientara entre 2021 e 2023, no Liefering e no Salzburgo, precisamente.
c/ Lusa