Poste norte-americana Schaquilla Nunn reforça equipa de basquetebol do Benfica
A basquetebolista norte-americana Schaquilla Nunn assinou contrato com o Benfica até ao final da temporada, anunciaram hoje as 'águias', que recrutaram a atleta de 31 anos ao 1KS Sleza Wroclaw, da Polónia.
"A primeira coisa que eu diria é que, definitivamente, dou tudo de mim. Sou uma jogadora forte. Estou sempre presente para as minhas companheiras de equipa, no que for necessário. Estou cá para o que a equipa precisar", afirmou Schaquilla Nunn, citada pelo clube.
Com 1,90 metros de altura, a nova dona da camisola 17 das 'encarnadas', bicampeãs nacionais, chega à Luz depois de na última época (2024/25) ter totalizado 316 pontos nos 664 minutos em que alinhou pelo conjunto polaco, e Schaquilla Nunn mostrou-se entusiasmada com o novo desafio em Lisboa após a visita ao Museu Cosme Damião.
"É realmente uma sensação maravilhosa estar rodeada por tantas conquistas. E é uma motivação. É disto que quero fazer parte e acrescentar ao clube", sublinhou.
A norte-americana revelou que teve uma longa e decisiva conversa com o treinador Eugénio Rodrigues, bem como a 'team manager' Sofia Ramalho, antes de tomar uma decisão sobre o seu futuro profissional.
"Conseguimos conversar sobre alguns assuntos que eram importantes e os nossos objetivos coincidiram. E quando me falaram sobre o Benfica, senti que precisava de vir e fazer parte do projeto", referiu.
Shaquilla, com uma média de 7,8 ressaltos por partida na carreira, vincou que sentiu que o Benfica era o "lugar certo" para dar continuidade à sua carreira em face dos objetivos pessoais e coletivos.
"Acima de tudo, quero tornar-me uma melhor companheira de equipa, ajudar as minhas companheiras de equipa a melhorarem e a contribuir para um basquetebol feminino de melhor qualidade", concluiu.
