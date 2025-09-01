Premier League. Burnley oficializa contratação de Florentino Luís

"O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Burnley, de Inglaterra, para a transferência – empréstimo com cláusula de compra obrigatória – do futebolista Florentino".





O Benfica informou a CMVM que o jogador de 26 anos segue por empréstimo até ao final da temporada, pelo qual irá receber dois milhões de euros.





O acordo entre os dois clubes contempla uma cláusula obrigatória de compra que está cifrada nos 24 milhões de euros. A transferência do médio defensivo deverá chegar aos 26 milhões de euros.





"Mais se informa que o Burnley terá o direito a reter o mecanismo de solidariedade de 5%, para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador, e a Benfica SAD terá encargos com serviços de intermediação de 10% do valor da remuneração deduzido do montante da solidariedade", explicou o clube da Luz.

#BurnleyFC are delighted to announce the signing of midfielder Florentino Luís who joins on a season-long loan from S.L Benfica 🤝



The deal contains an option to make the move permanent next summer. — Burnley FC (@BurnleyOfficial) September 1, 2025



Florentino Luís é um produto da formação do Benfica. Estreou-se na temporada 2018/19 pela equipa principal do Benfica depois de ter passado pela camadas jovens.





Jogou durante duas temporadas e depois foi emprestado ao AS Monaco e ao Getafe. Roger Schmidt resgatou novamente o jogador, que voltou a ter espaço no plantel principal do Benfica, voltando às escolhas iniciais do clube.





Conquistou dois campeonatos, três Supertaças e uma Taça da Liga.