Presidente da AG do Benfica contou votos e diz que sistema eletrónico "é fiável"

No comunicado, o presidente da MAG assinala que houve diferença na correspondência de votos em 10 urnas em Lisboa, no Pavilhão da Luz, e sete fora da capital, mas assinala que as mesmas representam "cerca de 0,35% em relação ao total de votantes em todo o ato eleitoral".

O responsável explica ainda que essa mesma diferença foi distribuída pelas listas A [de Luís Filipe Vieira] e B [de João Noronha Lopes], numa diferença total de votantes que "não ultrapassou os 139 votos".

No processo agora levado a cabo, nove meses após as eleições para os órgãos sociais do clube, o presidente da MAG, substituto de Rui Pereira, que se demitiu em junho em colisão com a direção, disse que todas as urnas estavam com "todos os selos em perfeito estado" e que a contagem, efetuada no sábado, contou com a colaboração de uma empresa de segurança, contratada pelo clube.

"Sem dúvida que podemos concluir que o voto eletrónico é fiável, mas deixo aos caros consócios e simpatizantes do Benfica tirarem as suas conclusões", disse ainda o dirigente.

António Pires de Andrade assumiu às funções de presidência da MAG, após a demissão de Rui Pereira, que justificou a sua saída devido ao facto de a direção não lhe dar condição para marcar a Assembleia-Geral Extraordinária requerida desde abril por sócios com um total de mais de 10.000 votos, como requerem os estatutos, e que pretendem a revisão do regulamento eleitoral.

Nas eleições de outubro, efetuadas por voto eletrónico, Luís Filipe Vieira foi eleito com 62,59% (471.660 votos), batendo a lista B, liderada pelo gestor João Noronha Lopes, que conseguiu 34,71% (261.574), e a lista D, do advogado Rui Gomes da Silva, que ficou nos 1,64% (12.341).

Entretanto, já em julho, o `vice` Rui Costa assumiu à presidência do clube e da SAD, após Luís Filipe Vieira ser detido para interrogatório, no âmbito da operação `Cartão Vermelho`.

Luís Filipe Vieira, que está em prisão domiciliária até depositar uma caução de três milhões de euros, foi um dos quatro detidos numa investigação que envolve negócios e financiamentos superiores a 100 milhões de euros, com prejuízos para o Estado, SAD do clube e Novo Banco.