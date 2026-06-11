Presidente do Benfica suspenso 45 dias pelo Conselho de Disciplina da FPF

Em causa estão as críticas dirigidas ao árbitro Gustavo Correia, depois do empate a dois golos em Famalicão, da 32.ª jornada da última edição da I Liga portuguesa.

"Eu acredito, até porque fui jogador, que ninguém tem o direito de decidir quem ganha campeonatos e quem vai à Liga dos Campeões sem ser os jogadores e os treinadores dentro do campo. O que aconteceu aqui hoje não foi isso. O Benfica, infelizmente, já não pode ser campeão, já não tinha a capacidade de ser campeão, mas estava aqui e está aqui a lutar pela Liga dos Campeões. Aquilo que este senhor fez aqui hoje foi tentar impedir que o Benfica chegue à Liga dos Campeões", afirmou Rui Costa, em 02 de maio, após o desfecho da partida.

Além da suspensão de 45 dias, o líder máximo dos `encarnados` foi multado em 7.650 euros pelo CD da FPF, que o castigou pela "prática de uma infração de lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa".

Segundo o documento hoje divulgado pelo CD da FPF, o Benfica, que também foi alvo de uma queixa por parte da APAF, face a uma publicação nas redes sociais, em que oferecia o prémio de `homem do jogo` à equipa de arbitragem, liderada por Gustavo Correia, foi absolvido.

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