Prestianni vai seguir com comitiva do Benfica para Madrid

Apesar de ter sido suspenso preventivamente por um jogo pela UEFA, devido a um alegado comportamento discriminatório no jogo da primeira mão contra o Real Madrid, o extremo argentino viaja com a equipa enquanto o Benfica aguarda o desfecho do recurso apresentado contra o castigo.



Cabe aqui recordar que o Benfica defronta o Real Madrid na quarta-feira, 25 de fevereiro, na segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões.



Contexto da Polémica



Durante o jogo de 17 de fevereiro na Luz, o jogador Vinícius Jr. acusou Prestianni de insultos racistas. O jogador encarnado negou as acusações nas redes sociais e o Benfica emitiu um comunicado em defesa do atleta.



A UEFA anunciou a suspensão provisória esta segunda-feira, o que tecnicamente o impede de atuar no Bernabéu, salvo se o recurso do Benfica for aceite a tempo.