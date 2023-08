PSG avança com proposta por Gonçalo Ramos

De acordo com a imprensa francesa, o emblema de Paris fez chegar à SAD encarnada uma oferta de 65 milhões de euros, mais 15 milhões por objetivos, proposta que chega aos 80 milhões de euros que a direção liderada por Rui Costa pretende arrecadar.







As próximas horas serão decisivas nas negociações. O Benfica quer ter Gonçalo Ramos para o jogo da Supertaça com o FC Porto, agendada para 9 de agosto, O PSG quer fechar o mais rapidamente possível a contratação do avançado das águias e da seleção nacional.