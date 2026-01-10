Benfica
Basquetebol
Quinta dos Lombos e Benfica disputam final da Taça Federação feminina de basquetebol
O Quinta dos Lombos e o Benfica vão disputar no domingo a final da Taça Federação feminina de basquetebol, depois de hoje terem vencido nas meias-finais Sporting e Imortal, respetivamente, em Albufeira.
No Pavilhão Desportivo de Albufeira, o Quinta dos Lombos, líder da Liga feminina, adiantou-se no marcador bem cedo e impôs-se com larga margem (89-68) ao Sporting, após ter triunfado nos quatro períodos (24-10, 18-17, 19-14 e 28-25).
Chanaya Pinto, com 15 pontos, foi a melhor marcadora da equipa de Carcavelos, enquanto nas ‘leoas’ destacou-se Simone Costa, com 16.
Na segunda meia-final, o Benfica, bicampeão nacional, derrotou por 74-57 o Imortal, num encontro equilibrado nos três primeiros parciais (18-18, 23-19 e 14-14), até que no quarto e último período as ‘encarnadas’ conseguiram avanço decisivo no marcador (19-6).
Na formação benfiquista, Maria João Bettencourt foi a melhor pontuadora, com 17 pontos, e no Imortal esteve em destaque Micaela Kelly (20 pontos).
O Quinta dos Lombos, com quatro troféus (2011, 2014, 2017 e 2018), é recordista na competição, enquanto o Benfica tem dois títulos (2022 e 2023).
A final da edição 2025/26 da Taça Federação feminina está marcada para as 11:30 de domingo, igualmente no Pavilhão Desportivo de Albufeira.
