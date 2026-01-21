Rafa regressa ao Benfica

O avançado português Rafa, de 32 anos, vai reforçar as fileiras do clube da Luz durante os próximos dois anos e meio, apurou a RTP.



O jogador vai ser submetido a exames médicos, durante a tarde desta quarta-feira, em Lisboa. Este será o último passo antes de Rafa ser confirmado oficialmente como reforço do clube da Luz.

