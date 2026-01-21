Benfica
Rafa regressa ao Benfica
Rafa é reforço do Sport Lisboa e Benfica para os próximos dois anos e meio.
O avançado português Rafa, de 32 anos, vai reforçar as fileiras do clube da Luz durante os próximos dois anos e meio, apurou a RTP.
O jogador vai ser submetido a exames médicos, durante a tarde desta quarta-feira, em Lisboa.Este será o último passo antes de Rafa ser confirmado oficialmente como reforço do clube da Luz.
O jogador vai ser submetido a exames médicos, durante a tarde desta quarta-feira, em Lisboa.Este será o último passo antes de Rafa ser confirmado oficialmente como reforço do clube da Luz.
O Benfica vai pagar cinco milhões de euros ao Besiktas pela transferência do jogador.