Rafa Silva regressa ao Benfica ano e meio após ter rumado ao Besiktas

“O novo dono da camisola ‘27’ das águias transferiu-se do Besiktas para o ‘glorioso’, assinando um contrato válido até 2028”, pode ler-se em comunicado dos ‘encarnados’, publicado no seu sítio oficial na Internet.O extremo de 32 anos regressa assim às ‘águias’ para as próximas duas temporadas e meia, reforçando as opções do treinador José Mourinho, com o emblema no terceiro lugar da I Liga portuguesa.O jogador, de 32 anos, representou o Benfica durante oito épocas, entre 2016/17 e 2023/24, antes de rumar ao Besiktas em final de contrato, somando 65 jogos e 23 golos, um dos quais marcado na Supertaça turca conquistada perante o tricampeão Galatasaray em 2024.Contudo, em novembro, entrou em conflito com o emblema turco, assumindo a intenção de deixar a Turquia e não mais voltou a jogar, tendo, inclusivamente, faltado a treinos da equipa, alegando uma lesão nas costas.Depois de passagens por Alverca, Feirense e Sporting de Braga, Rafa transferiu-se dos minhotos para a Luz em 2016, por 16 milhões de euros, conquistando pelos ‘encarnados’ três títulos de campeão (2016/17, 2019/20 e 2022/23), três Supertaças (2017, 2019 e 2023) e uma Taça de Portugal (2016/17), além de ter assinado 94 golos em 326 jogos.O extremo, que se sagrou campeão europeu por Portugal em 2016 e venceu a Liga das Nações em 2019, é o segundo reforço assegurado pelo Benfica na janela de transferências de inverno, após a contratação do ala direito cabo-verdiano Sidny Lopes Cabral ao Estrela da Amadora.