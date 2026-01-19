Rafael Obrador emprestado pelo Benfica ao Torino até ao fim da época

“O Benfica informa que chegou a acordo com o Torino para a transferência por empréstimo do futebolista Obrador. O contrato de cedência, válido até ao final da época vigente, inclui uma opção de compra”, informaram as ‘águias’, em comunicado.



Obrador, de 21 anos, tinha sido contratado pelo Benfica ao Real Madrid no verão de 2025, por cinco milhões de euros (ME), envolvido no negócio que levou Álvaro Carreras para o clube espanhol, mas só disputou uma partida pelo conjunto principal ‘encarnado’, mais duas na equipa B, da II Liga.



De acordo com a imprensa desportiva portuguesa, o Torino salvaguardou uma opção de compra de nove ME pelo passe do jogador formado no Real Madrid, clube que receberá 50% de mais-valias numa futura transferência.



Obrador nunca foi utilizado pelo treinador ‘encarnado’ José Mourinho e é o segundo jogador a deixar o Benfica na janela de transferências de inverno, após o também defesa esquerdo checo David Jurásek, que esteve emprestado aos turcos do Besiktas na primeira metade de 2025/26 e rumou em definitivo ao Slavia Praga.