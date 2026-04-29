Real Madrid à procura de liderança no banco. Mourinho é hipótese, mas não única

A saída de Xabi Alonso deixou o Real Madrid sem treinador para a próxima temporada e obrigou a direção a redefinir, mais uma vez, o perfil desejado para o comando técnico. Apesar de Arbeloa ainda ter contrato, tudo indica que Florentino Pérez está à procura uma solução fora de casa, guiado por uma convicção antiga: no Real, os resultados falam sempre mais alto do que qualquer projeto a médio prazo.





Ao contrário de muitos clubes europeus, o presidente madrileno não privilegia conceitos como identidade de jogo ou dogmas táticos. Pressão alta, futebol posicional ou transições rápidas são secundárias. O essencial passa pela capacidade de ganhar e, sobretudo, de controlar o ecossistema interno do clube — um balneário repleto de egos, estrelas e expectativas permanentes. contudo no clube da capital espanhola existem duas visões.





De um lado, há quem defenda a necessidade de um treinador organizador, rigoroso do ponto de vista tático, capaz de impor ordem a um plantel talentoso, mas muitas vezes instável. Foi essa lógica que esteve por trás de apostas como Rafa Benítez, Julen Lopetegui ou o próprio Xabi Alonso — todos com passagens curtas e sem verdadeiro respaldo presidencial.





Do outro lado está a preferência pessoal de Florentino Pérez: o treinador “maestro”, uma figura de estatuto elevado, cuja presença por si só impõe respeito. É o modelo que funcionou com Zinedine Zidane e Carlo Ancelotti, nomes a quem o presidente recorre sempre que a paciência se esgota. Com a saída de Alonso, essa visão voltou a ganhar peso.

Mourinho, a tentação do regresso do "Uno Especial"

José Mourinho reaparece agora como uma possibilidade. O técnico português, atualmente ligado ao Benfica até 2027, é visto internamente como uma opção de impacto imediato. Apesar de não ser o único nome em cima da mesa, a sua candidatura é impulsionada tanto pelo entusiasmo de Florentino Pérez como pelo próprio Mourinho, que, longe das declarações públicas, mantém o desejo de regressar ao Bernabéu.





A sua postura recente, incluindo episódios de tensão em jogos europeus, não beliscou a simpatia de parte significativa da massa adepta nem a consideração do presidente. Para Pérez, Mourinho representa uma carta forte: um nome reconhecido, capaz de dominar o vestiário e de transformar uma segunda passagem por Madrid numa afirmação clara de ambição.





Entre as alternativas mais bem posicionadas surge Mauricio Pochettino. O argentino tem boa relação com figuras-chave do clube e um currículo respeitado em contextos muito distintos, mas o compromisso com a seleção dos Estados Unidos para o Mundial levanta dúvidas quanto ao timing da sua eventual chegada.





Didier Deschamps encaixa num perfil semelhante: gestor de grandes balneários, sem obsessão por uma filosofia de jogo rígida. O seu contrato com a seleção francesa termina após o Mundial, o que volta a gerar problemas de calendário, apesar das ligações naturais ao clube, reforçadas pela presença de jogadores franceses de referência.





Massimiliano Allegri é outro nome recorrente nos corredores do Bernabéu. Experiente, discreto e habituado a lidar com estrelas, surge como candidato sólido dentro do modelo apreciado por Pérez. A possibilidade de um regresso de Luka Modrić associado ao técnico italiano foi debatida informalmente, embora publicamente negada.





Uma escolha fiel ao ADN de Pérez





Uma coisa parece certa: a decisão final não será guiada por modas nem por planos experimentais. No Real Madrid de Florentino Pérez, o treinador ideal continua a ser aquele que ganha, controla e impõe autoridade.





Seja com um rosto conhecido ou com um nome ainda por confirmar, o próximo técnico será mais um gestor de poder do que um arquiteto de ideias.





Mourinho trava rumores sobre o Real e afasta, por agora, a seleção

Em entrevista à televisão italiana SportMediaset, José Mourinho falou sobre o momento atual da carreira, comentou o alegado interesse do Real Madrid, rejeitou a curto prazo a hipótese de assumir uma seleção. O treinador do Benfica prefere manter o foco no presente imediato e garantir a qualificação para a Liga dos Campeões.



Sem declarações à imprensa portuguesa, à chegada a Tires, após uma deslocação a Milão por motivos comerciais, soube-se que o treinador falou em exclusivo ao canal italiano SportMediaset, onde abordou, ainda que com cautela, os temas que dominam a atualidade à sua volta.



Questionado sobre a possibilidade de regressar ao Santiago Bernabéu, Mourinho recusou alimentar especulações. Sem negar nem confirmar contactos, sublinhou que a prioridade está bem definida: conduzir o Benfica à Liga dos Campeões. Para já, garante, não há espaço para distrações em relação ao futuro.



Outro tema incontornável foi a hipótese de vir a assumir uma seleção nacional. Mourinho admitiu que essa ideia faz parte das suas reflexões, mas deixou claro que não se sente preparado para abandonar o quotidiano intenso do futebol de clubes.



O treinador explicou que não consegue imaginar-se afastado da rotina diária dos treinos, da competição constante e da montanha-russa emocional que define a vida de um técnico de clubes – ganhar, perder, empatar, reagir, corrigir e evoluir. É nesse ambiente que continua a encontrar sentido e motivação.



Relativamente ao Campeonato do Mundo, que se realiza nos Estados Unidos, Mourinho confessou o desejo de ver Portugal conquistar o troféu, mas alertou para a dureza da concorrência. Seleções como Brasil, Argentina, França e Inglaterra surgem, na sua perspetiva, como adversários de enorme exigência e lamenta a ausência da seleção italiana no Mundial de 2026, considerando-a um golpe duro para o futebol do país.



Quanto ao futuro esse será pensado, mas sem precipitações, sublinha o técnico encarnado. Apesar dos rumores, das abordagens indiretas e da curiosidade mediática, o técnico português prefere manter os pés assentes no presente, evitando compromissos públicos que possam condicionar decisões futuras.



A sua natureza intervencionista e a tendência para moldar clubes à sua imagem levantam reservas numa administração que, neste momento, procura liderança sem transformação profunda.