Receita de Bruno Lage: Mais razão e menos emoção

Bruno Lage afirmou que “temos de vencer o jogo” também por causa “da importância financeira e estratégica para o clube”.





O técnico considera que "o mais importante é a vontade enorme que temos de jogar a Liga dos Campeões”. Em conferência de imprensa garantiu não estar preocupado com os elogios de José Mourinho ao árbitro da partida, Slavko Vincic.

O Benfica e o Fenerbahçe decidem na quarta-feira a presença na fase de liga da 'Champions', após o empate sem golos na Turquia, numa partida marcada para as 20h00, no Estádio da Luz, em Lisboa, com a arbitragem do esloveno Slavko Vincic.

