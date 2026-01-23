Resink admite saída e aproxima-se do Benfica

“Tem-se falado muito sobre mim nesta janela de transferências de inverno. Surgiu a informação de que o Benfica, que está na Liga dos Campeões, me quer contratar”, começou por assumir o jogador em declarações ao Dagblad van het Noorden (DVHN).



Com contrato válido até 2028, o jogador afirma estar a viver um "período agitado" e admite analisar a proposta do Benfica: "Todos os jogadores querem evoluir. Se clubes de determinado nível e com certo poder financeiro me procurarem, tenho de os considerar".



“Por vezes aparecem clubes e valores que obrigam a pensar duas vezes. Tenho de esperar para ver o que acontece. Não significa que vá forçar uma transferência, mas quero sentar-me à mesa", concluiu.



O jovem médio de 22 anos quer “ter a oportunidade de discutir uma proposta, ouvir quais são os planos” e ajudar financeiramente o clube que representa com entrada dos milhões das águias.



O Groningen não recebeu nenhuma oferta, mas a imprensa neerlandesa deu conta de que José Mourinho já contactou o jogador.



Esta sexta-feira, também Rui Costa falou sobre as mexidas no plantel encarnado e não descartou a entrada de mais reforços, depois de Sidny Lopes Cabral e Rafa Silva.



O contrato assinado em 2024/25 determina uma cláusula de rescisão de seis milhões de euros, mas apenas no verão. O emblema neerlandês pode aceitar, ainda assim, perder o jogador em janeiro, mas por uma verba superior, e espera receber uma proposta das águias nos próximos dias.



De acordo com o DVHN, o encontro do próximo domingo frente ao Fortuna Sittard pode mesmo ser o último desafio de Resink ao serviço do Groningen.