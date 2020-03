Resumo: Benfica escorrega na Luz e FC Porto assume liderança

Depois de uma primeira parte em que o Benfica foi claramente superior ao Moreirense, as equipas desceram aos balneários, no intervalo, empatadas muito por culpa do guarda-redes Mateus Pasinato, que esteve em bom plano ao defender vários remates dos jogadores encarnados enquadrados com a baliza.

Na segunda parte, Pizzi desperdiçou a oportunidade de colocar o Benfica na condição de vencedor, aos 49 minutos, ao falhar uma grande penalidade, após corte com o braço por parte de Gabrielzinho.











Completamente balanceado no ataque, o Benfica foi surpreendido por Fábio Abreu, aos 67 minutos, após assistência de Abdu Conte, na esquerda. Golo do Moreirense.









Com o Benfica em busca do empate, tudo se poderia ter complicado para os encarnados aos 81 minutos, quando Pedro Nuno aproveitou a passividade de Rúben Dias e Tomás Tavares e apareceu na cara de Vlachodimos, à entrada da área, mas rematou ao lado.

O Benfica carregava e Pizzi acabaria por se redimir da grande penalidade falhada e em novo castigo máximo marcou na recarga, após defesa para frente de Mateus Pasinato, fez o 1-1.





Com oito minutos de tempo de compensação, o Benfica ainda procurou chegar ao golo da vitória, mas pela frente voltou a encontrar a muralha Mateus Pasinato, que defendeu tudo o que lhe foi aparecendo pela frente.

Com este resultado, o Benfica desceu para o segundo lugar, com 58 pontos, menos um do que o agora líder FC Porto, enquanto o Moreirense é 11.º, com 27, em igualdade com o Vitória de Setúbal.







Veja o resumo da partida.