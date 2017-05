Ricardo Matos assina contrato profissional pelas `águias`

RTP 04 Mai, 2017, 17:12 | Benfica

O avançado de 17 anos está no Caixa Futebol Campus há uma décadao qual passou por todos os escalões de formação possíveis, desde os Benjamins, integrando agora a equipa de Juvenis.



Nesta temporada, no Campeonato Nacional do escalão já marcou um total de 16 golos distribuídos pelas três fases.



Ricardo Matos chegou ao Benfica com apenas sete anos de idade, quando ainda nem tinha idade para competir, vindo do Santa Iria.