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Ricardo Vasconcelos é o novo treinador de basquetebol feminino do Benfica
O ex-selecionador português de basquetebol feminino Ricardo Vasconcelos é o novo treinador do Benfica, tendo assinado contrato até 2029 para suceder a Eugénio Rodrigues no comando técnico das tricampeãs nacionais, anunciou hoje o clube lisboeta.
“Ricardo Vasconcelos, de 49 anos, é o novo treinador da equipa sénior feminina de basquetebol do Sport Lisboa e Benfica. O antigo selecionador de Portugal assinou um vínculo contratual até 2029”, informaram os ‘encarnados’ no sítio oficial na Internet.
Ricardo Vasconcelos terá a difícil tarefa de suceder a Eugénio Rodrigues, que deixou o Benfica após seis épocas como treinador da equipa feminina de basquetebol, durante as quais as ‘águias’ se sagraram cinco vezes campeãs nacionais e conquistaram quatro edições da Taça de Portugal, duas da Supertaça portuguesa, três da Taça da Federação e da Taça Vítor Hugo.
“Já com um longo percurso na modalidade, Ricardo Vasconcelos chega às águias depois de 16 anos como selecionador nacional feminino, com grande destaque para o inédito apuramento e participação no EuroBasket 2025, no qual Portugal venceu uma partida”, assinalou o clube lisboeta.
Além de assumir a liderança técnica da equipa sénior benfiquista, Ricardo Vasconcelos (que também passou pelo basquetebol feminino espanhol, no Al-Qázeres e no Zamarat), “irá contribuir ativamente no trabalho que se pretende desenvolver na área da formação de atletas e de treinadores” no Benfica.
Ricardo Vasconcelos terá a difícil tarefa de suceder a Eugénio Rodrigues, que deixou o Benfica após seis épocas como treinador da equipa feminina de basquetebol, durante as quais as ‘águias’ se sagraram cinco vezes campeãs nacionais e conquistaram quatro edições da Taça de Portugal, duas da Supertaça portuguesa, três da Taça da Federação e da Taça Vítor Hugo.
“Já com um longo percurso na modalidade, Ricardo Vasconcelos chega às águias depois de 16 anos como selecionador nacional feminino, com grande destaque para o inédito apuramento e participação no EuroBasket 2025, no qual Portugal venceu uma partida”, assinalou o clube lisboeta.
Além de assumir a liderança técnica da equipa sénior benfiquista, Ricardo Vasconcelos (que também passou pelo basquetebol feminino espanhol, no Al-Qázeres e no Zamarat), “irá contribuir ativamente no trabalho que se pretende desenvolver na área da formação de atletas e de treinadores” no Benfica.