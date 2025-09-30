Richard Ríos `trai` Benfica na casa do Chelsea

O Benfica procurou os primeiros pontos na Liga dos Campeões, depois da derrota em casa com o Qarabag, e talvez fruto dessa pressão os encarnados entraram um pouco nervosos e a cometer erros defensivos. António Silva fez um passe mal medido e em zona proibida, permitindo a Enzo Fernández rematar ao lado.



Passado esse nervosismo dos primeiros minutos o Benfica foi-se soltando na partida e esteve perto de inaugurar o marcador. Numa boa jogada de combinação entre Sudakov e Lukebakio, o belga rematou dentro de área, mas a bola foi defendida pelo guarda-redes do Chelsea para o poste e acabou por sair pela linha de fundo.



Ao minuto 18, o Chelsea marca. Autogolo de Richard Ríos. Pedro Neto cruzou para Garnacho, mas o colombiano intercetou o lance e atirou para o fundo da baliza de Trubin. Pouco antes, Pedro Neto havia ameaçado a baliza das águias com um remate de pé esquerdo de fora da área.



O Benfica reagiu bem ao golo sofrido e esteve perto da igualdade. Lukebakio trabalhou bem na área dos londrinos e até podia ter rematado, mas preferiu servir Pavlidis, que não deu seguimento à jogada. O grego caiu na área e ficou a pedir falta, mas o árbitro nada assinalou.



À beira do intervalo, o Chelsea esteve perto de dobrar a vantagem. Cucurella ganhou a linha de fundo, cruzou para Tyrique George rematar de pé direito, mas Trubin evitou o golo com uma bela defesa.



O Chelsea saiu para o intervalo a vencer 1-0, num primeiro tempo que foi dividido e com boas oportunidades para ambos os lados.



Na segunda parte, a equipa de José Mourinho entrou melhor do que o Chelsea. As águias controlavam a partida e apareciam com algum perigo na área dos londrinos. Sinal disso, o cabeceamento de Dedic para defesa de Sánchez após grande lance de Pavlidis no início da jogada.



No último quarto de hora da partida, José Mourinho mexeu na equipa com uma tripla substituição. Saíram Lukebakio, Sudakov e Richard Ríos, entraram Leandro Barreiros, Ivanovic e Schjelderup. Pouco antes, Tomás Araújo tinha entrado para o lugar do lesionado António Silva.



Perto do final do encontro, Ivanovic tentou surpreender de fora da área, mas o remate acabou por esbarrar num defesa do Chelsea. No contra-ataque foi o Chelsea e Pedro Neto que estiveram perto de marcar. Valeu Trubin a sacudir o cruzamento remate do internacional português.



Mourinho arriscou tudo e jogou a última cartada em busca do empate, ao minuto 90, com a entrada de Henrique Araújo para o lugar de Aursnes. Porém a única nota de registo vai para a expulsão do avançado do Chelsea João Pedro com duplo amarelo. O brasileiro esteve cerca de meia hora em campo.



Na próxima jornada, o Benfica volta a Inglaterra, para defrontar o Newcastle, em 21 de outubro, enquanto o Chelsea receberá o Ajax.







