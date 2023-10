O defesa/médio internacional francês Roberto Di Benedetto prolongou o contrato com o Benfica por quatro épocas, até 2029, anunciou o campeão português de hóquei em patins no sítio oficial na Internet.

Di Benedetto, que na época 2023/24 marcou sete golos pelos encarnados, foi contratado pelo clube lisboeta aos espanhóis do HC Liceo, no ano passado, e tinha contrato com o Benfica até 2025.



O jogador francês, de 26 anos, ajudou o Benfica a alcançar o título nacional na temporada passada, tendo ainda duas Supertaças e uma Elite Cup conquistadas ao serviço das "águias".