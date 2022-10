Roger Schmidt confirma disponibilidade de Neres

David Neres vai estar disponível?: "Penso que é a primeira vez esta época que temos todos a treinar, sem lesões, todos preparados. Todos podem jogar, todos podem entrar no onze. Estamos felizes por ele estar disponível de novo, treinou ontem pela primeira vez com a equipa. Já mostrou a sua qualidade vamos cuidar dele, é bom termos todas as opções disponíveis”.



O brasileiro, recorde-se, não participou nos últimos três jogos dos encarnados, depois de ter abandonado a partida com o PSG, no Estádio da Luz, para a Liga dos Campeões, com queixas na coxa esquerda.



Sobre a pressão do jogo que o FC Porto está mais pressionado: "É claro, é sempre melhor estar três pontos à frente do que atrás. Quando há este confronto direto, em caso de vitória, estamos seis à frente. Vemos isso como uma oportunidade clara para nós, mas estamos na 10.ª jornada e nem um terço da temporada passou. Queremos estar concentrados, mostrar a nossa qualidade, jogar bom futebol e ganhar. Claro que eles jogam em casa, mas o que vai contar são os 90 minutos no campo".



A propósito do Benfica não ter ganho qualquer dos últimos nove jogos com o FC Porto considerou: "É muito simples, temos de nos concentrar nestes 90 minutos. Não vamos ganhar ou perder devido a esse historial. Há sempre muito interesse nas estatísticas, mas o que queremos é ganhar. O resultado vai depender inteiramente do que se passar em campo nesse dia. Não interessam as vitórias passadas, derrotas, nada disso interessa. Temos de estar concentrados como estivemos nos outros jogos, e é essa a nossa atitude para esse desafio. Podemos discutir o historial, mas para preparar os jogadores é algo que não me importa muito".



Será que o empate é um bom resultado? O técnico adiantou: "É uma boa pergunta, mas para mim é sempre igual. Quando entramos em campo queremos ganhar, seja neste jogo ou contra o PSG. Se não conseguirmos ganhar, claro que o empate será o melhor resultado possível. Vamos jogar como jogamos sempre, para ganhar. A partir daí, logo se vê e temos de aceitar o resultado final".



E quais serão os pontos fortes e fracos do FC Porto? Roger Schmidt admitiu: "Acho que é uma excelente equipa, com muita qualidade individual, estão habituados a jogar uns com os outros. Têm tido o mesmo treinador nos últimos anos, e isso dá muita estabilidade. São muito bons no ataque, mas também no meio-campo e a defender. Não sofrem muitos golos, são uma equipa muito completa. Vai ser um jogo de alta intensidade, alto nível, e o resultado vai depender do que acontecer na sexta-feira em campo".



E será que o técnico dos encarnados preparou alguma estratégia especial para parar Taremi… "Parte da nossa estratégia é respeitar a qualidade dos adversários, mas não é nada de novo. Já jogámos contra equipas muito boas esta temporada. O que tentamos fazer é jogar o nosso jogo, ter um comportamento tático irrepreensível, estarmos organizados e interligados, especialmente contra ataques muito bons. É essa a tarefa de toda a equipa, não dar oportunidades, espaço, proteger a profundidade. Já demonstrámos que conseguimos jogar contra grandes jogadores e vamos precisar de estar no nosso melhor".