Roger Schmidt e Benfica selam acordo por duas temporadas

O clube lisboeta anunciou hoje, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), as novidades para o treinador alemão suceder a Nélson Veríssimo.



"A Sport Lisboa e Benfica -- Futebol, SAD, em cumprimento do disposto no artigo 248º do Código dos Valores Mobiliários, informa que alcançou um acordo final para a contratação do treinador Roger Schmidt para as próximas duas épocas desportivas, o qual está previsto ser formalizado no decurso da próxima semana", refere o documento.

Roger Schmidt, de 55 anos, orientou os neerlandeses do PSV Eindhoven desde 2020/21 até ao final desta época, depois de ter comandado clubes como Beijing Guoan, Bayer Leverkusen, Salzburgo e Paderborn.

Em abril, o clube liderado por Rui Costa já tinha dado a conhecer um princípio de acordo com o treinador, que vai substituir no cargo Nélson Veríssimo, técnico que orientou a equipa desde dezembro de 2021, depois da saída de Jorge Jesus.