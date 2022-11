Roger Schmidt pede concentração à equipa do Benfica

A equipa da Luz volta a defrontar o Estoril, três dias depois e faz a seguinte abordagem ao desafio "Em comparação, não há nada de igual com o jogo do campeonato. É uma nova competição. Conhecemo-nos, agora, podemos usar o jogo de domingo para preparar. Temos de estar preparados. O Estoril é uma boa equipa, criaram algumas oportunidades. Merecemos ganhar, ainda assim, e temos de mostrar o mesmo foco e concentração. Se isso acontecer, temos chances".





O treinador dos encarnados questionado sobre se sente um ídolo para os adeptos não hesitou: "Estamos no início da época, claro que estamos num bom ritmo, mas neste momento não penso em nada disso. Não ganhámos nada, tentamos desenvolver a equipa, somos humildes e estamos preparados para o próximo jogo. Podemos ter uma temporada excelente, mas ainda nada está ganho e é assim que vejo as coisas. É bom ter os adeptos felizes, eles são a nossa maior motivação, deixá-los orgulhosos do nosso futebol. Mas primeiro é preciso conquistar algo", afirmou.





Fernando Santos divulga a convocatória de Portugal para o Mundial2022 na quinta-feira e o nome de Rafa não estará na lista do selecionador. O jogador do Benfica já renunciou à equipa das quinas, uma decisão que, apesar da atual pressão, não terá recuo, segundo avalia Roger Schmidt.



"O Rafa é um jogador muito experiente, tomou a sua decisão, não o terá feito de forma leviana. Queria concentrar-se no Benfica e, como disse, respeito a sua decisão. Ele mostra neste momento isso mesmo, mas penso que a sua decisão é decisiva, creio que não estará no Mundial, mas mesmo assim Portugal tem uma equipa de topo, mas vai jogar sem o Rafa", disse.