Roger Schmidt quer um Benfica a 100% frente ao Kiev

Roger Schmidt inicou a confereência de imprensa com palavras para a conquista da Taça Intercontinental: "Em primeiro lugar, gostaria de saudar os nossos sub-20 que ganharam a Taça Intercontinental, é um excelente feito e estão de parabéns, é um bom reflexo do que se faz nas camadas jovens".







Ainda sobre o adversário ucraniano complementou o seu pensamento: "".Sobre o facto da equipa não ter jogado no fim de semana considerou: "A paragem foi boa, antes fizemos três jogos em poucos dias com intensidade e com as viagens. Tiveram o fim de semana de folga, foi bom para os jogadores".A propósito das habituais substituições que faz durante os jogos com as entradas de Bah ou Chiquinho explicou: "Cada jogador é diferente, os que entram devem ter o mesmo perfil tático. O onze inicial está nesta altura habituado a jogar junto, mas queremos que quem entre mostre a mesma intensidade".