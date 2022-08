Roger Schmidt só pensa na vitória frente ao Paços de Ferreira

O técnico dos encarnados sobre o jogo com os "castores" adiantou o seu pensamento: "Penso que a situação é muito clara. Estamos em boa forma, temos jogado bem, tentamos estar sempre muito concentrados. Tentamos que os jogos corram da melhor maneira possível e é o que vamos começar a fazer amanhã. Só temos dois dias de descanso, mas é o calendário que temos. Temos de estar preparados, jogamos em casa e estamos no início da época. Não olhamos para a tabela. Queremos sair amanhã com os três pontos e jogar bom futebol".





Sobre este início do campeonato observou: "Estou surpreendido com a qualidade da Liga portuguesa. Foram três equipas promovidas à 1.ª Liga. Já jogámos com o Casa Pia, foi um jogo muito difícil, só tinham sofrido um golo em três jogos. E este fim-de-semana houve vitórias de Chaves e Rio Ave contra Sporting e FC Porto, e isso demonstra muita qualidade. O jogo com o Boavista também foi muito difícil para nós e isso mostra que há muita competitividade na Liga, o que nos ajuda a estarmos focados".





Roger Schmidt foi esta segunda-feira questionado sobre o mercado, nomeadamente quanto à possibilidade de Kamada rumar à Luz. O "dossier" Ricardo Horta também foi abordado: "Vocês já me conhecem, não falo de boatos. Ainda temos mais três dias de mercado, todas as equipas da Europa estão a tentar melhorar os plantéis. Se calhar nos últimos três dias há mais transferências que nos últimos três meses. Podemos fazer ajustes mas é algo que está a acontecer nos bastidores. Estamos a jogar bem, claro que podemos pensar em fazer afinações. Na minha primeira conferência falei em Ricardo Horta, era claro que o Sp. Braga queria vender e nós queríamos comprar. Continua a ser um jogador muito bom e o mercado continua aberto, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias".