Rollheiser sofreu na terça-feira uma lesão no joelho esquerdo, durante um treino do Benfica, que o deverá afastar dos relvados nas próximas semanas, segundo avança o clube da Luz.O jogador argentino fez uma entorse traumática, com lesão parcial do ligamento colateral medial.O azar bateu à porta de Rollheiser, que pode ser obrigado a parar durante seis semanas e falhar o arranque do campeonato.