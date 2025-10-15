Rui Costa ambiciona 500 ME em receitas para `segurar` os melhores

No programa da Lista G, divulgado hoje, é apontado como objetivo o "primado dos resultados desportivos sobre os resultados financeiros", embora com a intenção de atingir "500 milhões de euros de receita anual", além dos "100 ME de diminuição do atual passivo financeiro".

A ambição de alcançar receitas anuais naquele montante converge com a "redução da necessidade de venda de jogadores e maior período de permanência dos melhores atletas", sendo ainda assinalada a intenção de ter a equipa de futebol "no top 10 do ranking da UEFA" e "disputar todos os anos a Liga dos Campeões".

Para o futebol, é defendido um modelo de formação "mais objetivo, que antecipa a chegada dos atletas à equipa A", assumindo-se a intenção de ter "um mínimo de oito jogadores da formação no plantel" principal.

Se na equipa feminina de futebol o objetivo passa por "reforçar a hegemonia do projeto em Portugal" e, tal como nos masculinos, chegar ao "top 10 europeu", para as modalidades de pavilhão a candidatura liderada pelo atual presidente pretende "consolidar os projetos iniciados" no atual mandato, bem como "vencer mais do que os adversários juntos" em Portugal e "conquistar dois títulos europeus".

Rui Costa e a sua equipa almejam que o Benfica alcance os 500.000 sócios - à semelhança do que também foi anunciado por outras candidaturas --, que duplique as receitas "em patrocinadores e em corporate" e que, por época, seja vendido "um milhão de camisolas oficiais", mais 300 mil do que atualmente.

O Benfica District, projeto de remodelação do Estádio da Luz e do complexo abrangente, ou o Hotel 1904 Benfica, que será erguido na antiga sede do clube, na Rua Jardim do Regedor, em Lisboa, são outras propostas da candidatura "Só o Benfica importa", que propõe ainda "transmissão em direto das Assembleias Gerais" e a "expansão da marca Benfica em África", sobretudo em Luanda e Maputo.

As eleições para os órgãos sociais do Benfica, que estão agendadas para 25 de outubro, vão ser disputadas por Rui Costa, João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Luís Filipe Vieira, Martim Mayer e Cristóvão Carvalho, havendo ainda uma lista liderada por João Leite candidata à Mesa da Assembleia Geral.

Caso nenhum dos candidatos receba a maioria dos votos (50%), será realizada uma segunda volta entre os dois mais votados, duas semanas depois, em 08 de novembro.