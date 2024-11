Rui Costa anuncia aumento da capacidade do Estádio da Luz para 70 mil lugares

No discurso de inauguração das novas instalações da Casa do Benfica de Arouca, na véspera da deslocação dos 'encarnados' ao reduto dos arouquenses, a contar para a 12.ª jornada da I Liga, o dirigente divulgou a obra que permitirá um aumento da capacidade em cerca de cinco mil espetadores e distanciar-se enquanto maior estádio em Portugal.



"Celebram-se amanhã [domingo] os 70 anos da inauguração do nosso antigo e querido Estádio da Luz, momento ideal para anunciar algo em que temos vindo a trabalhar e cuja concretização teve já o seu início. Ambicionamos que mais sócios e adeptos possam desfrutar da oportunidade única que é apoiar o nosso clube. Embora o Estádio da Luz seja já o maior e mais imponente estádio do país, anuncio hoje que iremos aumentar a lotação do nosso estádio para 70 mil lugares", revelou aos cerca de 100 benfiquistas presentes.



As elevadas afluências nos jogos, com "uma média muito próxima dos 60 mil lugares" e a falta de lugares cativos - segundo declarações do administrador da SAD 'encarnada' Nuno Catarino, proferidas em setembro, havia cerca de 14 mil pedidos em lista de espera - foram os motivos apontados para o investimento.



"O Estádio da Luz regista uma média de afluência muito próxima dos 60 mil espetadores, um número ímpar em Portugal e que comprova a enorme grandeza do Benfica. Com praticamente todos os jogos votados, são milhares os sócios e adeptos que se vêem impossibilitados de assistir aos nossos encontros, milhares os que se encontram em lista de espera para poder ter acesso a um 'red pass'. Queremos mais. O Benfica e os benfiquistas ambicionam e merecem muito mais", vincou.



O presidente destacou a importância de ter cada vez mais adeptos no estádio, algo que considera ter relação com o desempenho desportivo da equipa, deixando uma mensagem de esperança após um arranque de temporada "menos auspicioso", mas com a sensação de que, ao dia de hoje, as 'águias' têm "condições e qualidade para disputar e vencer qualquer jogo".



"Quantos mais benfiquistas apoiarem a equipa, mais perto ela estará de ganhar. Talvez seja um chavão, mas não me canso de o dizer: unidos somos imparáveis. Venham connosco porque ainda há muito para lutar. Ainda há muito para ganhar", apelou.



Em declarações aos jornalistas, explicou que o projeto decorre de um "processo de otimização" do espaço do Estádio da Luz e lembrou que, já este ano, foram acrescentados mais lugares, garantido que o bem-estar dos espetadores não será afetado.



"Sem perder a comodidade para os nossos adeptos, sem perder a segurança, sem perder nada disso, mas, acima de tudo, otimizar aquilo que são os espaços do Estádio da Luz. Estamos satisfeitos e acho que é uma notícia que satisfaz todos os benfiquistas. O processo está em curso", concluiu o dirigente, à margem do evento.