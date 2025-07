Rui Costa apresenta ‘Benfica District’

“É o início da criação de uma nova centralidade, à dimensão deste enorme clube. Já estamos a trabalhar numa solução para o objetivo de aumentar a capacidade do estádio para 80 mil pessoas, de forma a dar resposta à imensa procura. Iremos Continuar a melhorar a experiência no estádio, mas vamos transformar o exterior, projetando-o para a modernidade e tornando-o tão bonito e extraordinário como o interior”, frisou Rui Costa, em discurso na cerimónia no Estádio da Luz, em Lisboa.



Coube ao administrador financeiro das ‘águias’, Nuno Catarino, a apresentação de números que sustentam o projeto, entre os quais os 220 ME de investimento, com o objetivo de que seja totalmente financiado por várias entidades internacionais, mas também os 37 ME previstos de receita adicional por ano para o clube da Luz.



“Este é um impulso que nos torna únicos, mais fortes e sustentáveis. Deixará uma imagem positiva de transformação e liderança, boa para o clube, Lisboa e o país. Temos como missão concluí-lo a tempo do Europeu2029 feminino e Mundial2030. É um projeto à Benfica, positivo, líder e glorioso, com visão, rumo, estratégia e compromisso com o futuro”, adiantou o presidente e ex-futebolista dos lisboetas.



Promessa eleitoral no anterior sufrágio de 2021, a Cidade Benfica não se encontra ‘esquecida’, assegurou Rui Costa, que prometeu ter os dois projetos a “caminhar lado a lado”, apelando ainda à contribuição dos sócios com “ideias e sugestões”.



“Nestes três anos e meio, foram muitas as reuniões na tentativa de definirmos um terreno próximo do Estádio da Luz, onde seja possível materializar este sonho de albergar no mesmo local todas as modalidades do clube. Não é um processo fácil. Encontrar um terreno central, próximo e com a dimensão necessária não sucede com um ‘estalar de dedos’. Muito em breve vamos ter boas novidades”, adiantou.



Presentes na apresentação estiveram a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, e o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, que destacaram a importância para a valorização do desporto e cultura.



“É um investimento verdadeiramente notável e um esforço que demonstra a visão, compromisso e dedicação exemplar ao desporto nacional. Traduz a compreensão profunda do papel do desporto na sociedade. Essa centralidade na vida coletiva é uma das razões que leva o Governo a assumir o desporto como prioridade. O país precisa muito de projetos ambiciosos para desporto e cultura”, disse a governante.



Já o autarca lisboeta lembrou a importância do Benfica para a capital portuguesa e elogiou o “convite à cidade para se reinventar”, ao transformar o espaço “num pólo aberto a todos os lisboetas, sejam fãs de futebol ou não”, destacando ainda a sustentabilidade do projeto, concebido “para dar benefícios ambientais a todos”.



“Lisboa não tem medo de sonhar e concretizar. Estamos ao lado do Sport Lisboa e Benfica, um parceiro da Câmara Municipal de Lisboa e símbolo da cidade, neste projeto que mão exclui ou divide, mas sim une o passado e o futuro, o desporto e a cultura, a cidade e a sua paisagem. Que seja um lugar de encontro e orgulho, onde Lisboa se veja, reconheça e se projete para o mundo”, sublinhou Carlos Moedas.



Os arquitetos responsáveis pela elaboração do projeto, em colaboração com os ‘encarnados’, também marcaram presença, com o presidente da FIFA, o suíço-italiano Gianni Infantino, a enviar um vídeo de felicitações pela “visão e coragem”.



“Grande estádio, grande clube e grande visão. Tudo isto, com este novo projeto, fará com que os adeptos que amam o clube sintam ainda mais paixão e emoção. A FIFA vai organizar o Mundial2030 e esperamos grandes coisas juntos”, salientou.