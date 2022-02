Rui Costa assume responsabilidades por momento do Benfica mas critica arbitragem

Numa declaração sem direito a perguntas no Estádio da Luz, Rui Costa admitiu que a equipa "" e exigiu que "", começou por dizer o ex-futebolista de 49 anos.Depois de assumir a culpa, o presidente do clube da Luz deixou críticas severas à arbitragem de vários jogos do Benfica, nomeadamente o jogo fora com o Estoril, o encontro na Luz com o Moreirense, a partida no Dragão com FC Porto e jogo desta quarta-feira, em casa, com o Gil Vicente.Rui Costa mostrou o seu descontentamento pelo facto de num lance que deu golo anulado às "águias", aos cinco minutos, ter sido interrompido antes de a bola entrar na baliza, impedindo a análise pelo videoárbitro e reclamou um penálti sobre Otamendi.", completou.No fim, o presidente do clube da Luz agradeceu o apoio dos adeptos, reconhecendo que este "", e pediu união para ultrapassar os maus resultados.

O Benfica, terceiro classificado na I Liga, perdeu com o Gil Vicente, quinto, e está a 12 pontos da liderança do campeonato.