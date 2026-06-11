Rui Costa diz que José Mourinho era o treinador que "queria para a próxima época"

"[José] Mourinho sabia perfeitamente que era o treinador que eu queria para a próxima época, tinha contrato com o Benfica e entendíamos que no final da temporada renovaríamos esse contrato e não o deixaríamos começar (...) a próxima época, estando a um ano do fim do contrato", observou Rui Costa.

Em conferência de imprensa realizada no Estádio da Luz, em Lisboa, o presidente do clube lisboeta reforçou que o treinador "não iria começar a nova temporada sem a renovação do contrato", válido até 2027, lamentando a "escolha de José Mourinho": "Se tivesse renovado em março e se aparecesse o Real Madrid no final da temporada, não inverteria nada dos papéis nesta situação".

"O Benfica muda de treinador por opção de José Mourinho", reafirmou Rui Costa, revelando que a decisão de prolongar o contrato do treinador tinha sido tomada anteriormente e não estava dependente do lugar em que a equipa terminasse a I Liga (terceiro, atrás do campeão FC Porto e do Sporting), nem da entrada em cena dos `merengues`.

Rui Costa justificou o longo silêncio até à conferência de imprensa com a necessidade de ser "prudente" e "paciente", devido às eleições do Real Madrid que reconduziram Florentino Pérez na presidência, para não "correr o risco de cometer algum erro", rejeitando que o Benfica tenha "ficado nas mãos" do treinador ou do clube espanhol.

"[O Benfica] Apenas teve de aguardar o desfecho do processo eleitoral do Real Madrid. Em nenhuma circunstância ficámos nas mãos de ninguém. Controlámos sempre a situação, todos os cenários foram previstos e estávamos prontos para qualquer cenário que houvesse do lado de lá", explicou.

O contrato de José Mourinho foi celebrado pouco antes das eleições do Benfica, realizadas em outubro de 2025, e permitia a ambas as partes rescindir no fim da época 2025/26 por sete milhões de euros (ME), mas o presidente `encarnado` advertiu que qualquer clube que pretendesse contratar o treinador teria de pagar 15 ME, verba que o Real Madrid ainda terá de transferir para as `águias`.

Rui Costa admitiu que José Mourinho, entretanto já substituído por Marco Silva como técnico benfiquista, poderia ter acionado aquela cláusula por sete ME e ficado livre para poder ser contratado pelo Real Madrid, mas revelou que a posição do clube da Luz estava salvaguardada por um "acordo de cavalheiros".

O presidente `encarnado` não escondeu ter ficado "incomodado" com o anúncio da candidatura de Florentino Pérez, efetuado com recurso a inteligência artificial e no qual José Mourinho, ainda sob contrato com o Benfica, aparecia com a camisola do Real Madrid, ainda que tenha ficado mais confortado com a "justificação recebida" por parte do técnico português.