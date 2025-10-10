Rui Costa inclui Humberto Coelho a vice na lista às eleições do Benfica

Do lote de elementos integrantes do projeto sob o lema ‘Só o Benfica Importa’, a novidade da equipa de Rui Costa ser reforçada pela antiga glória 'encarnada' Humberto Coelho, que será um dos oito vice-presidentes da direção.



“A candidatura surge com uma equipa composta por nomes que refletem experiência, dedicação e um profundo compromisso com os valores benfiquistas. Uma equipa focada no futuro e preparada para garantir que o Benfica continue a ser um exemplo de rigor, transparência e sucesso dentro e fora das quatro linhas”, refere-se na nota que dá conta da entrega da candidatura.



Apesar de terem sido entregues sete listas, apenas quatro são candidatas a todos os órgãos, incluindo a de Rui Costa que, para a direção, vai ter como rivais João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Luis Filipe Vieira, Cristóvão Carvalho e Martim Mayer.



Lista Só o Benfica Importa:



- Mesa da Assembleia Geral:



Presidente: José Pereira da Costa.



Vice-presidente: Rodolfo Mascarenhas Lavrador.



1º Secretário: Rita Cunha Leal.



2º Secretário: Miguel Vasconcelos Ferreira.



3º Secretário: Ana Rita Henriques.



- Conselho Fiscal:



Presidente: Raul Fernando Martins.



Vice-presidente: João Cordeiro Augusto.



Vogal: António Mendes Barreira.



Vogal: Manuel Simões Agria.



Vogal: Rui Mendonça Rodrigues.



- Direção:



Presidente: Rui Costa.



Vice-presidente: Nuno Catarino.



Vice-presidente: Humberto Coelho.



Vice-presidente: Domingos D’Almeida Lima.



Vice-presidente: Manuel Henriques de Brito.



Vice-presidente: José Francisco Gandarês.



Vice-presidente: Tomás Barroso.



Vice-presidente: Mónica Sabrosa.



Vice-presidente: José Martinez Tabuada.



- Comissão de Remunerações:



Presidente: Eduardo Stock da Cunha.



Vice-presidente: Carlos Albuquerque.



1º Secretário: José Levy Aires.



2º Secretário: José Manuel Appleton.



3º Secretário: Rute Santa Marta.

