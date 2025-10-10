Rui Costa inclui Humberto Coelho a vice na lista às eleições do Benfica

por Lusa
Rui Costa, atual presidente do Benfica, entregou a sua lista candidata a todos os órgãos socais do clube para as eleições de 25 de outubro, bem como para a Comissão de Remunerações.

Do lote de elementos integrantes do projeto sob o lema ‘Só o Benfica Importa’, a novidade da equipa de Rui Costa ser reforçada pela antiga glória 'encarnada' Humberto Coelho, que será um dos oito vice-presidentes da direção.

“A candidatura surge com uma equipa composta por nomes que refletem experiência, dedicação e um profundo compromisso com os valores benfiquistas. Uma equipa focada no futuro e preparada para garantir que o Benfica continue a ser um exemplo de rigor, transparência e sucesso dentro e fora das quatro linhas”, refere-se na nota que dá conta da entrega da candidatura.

Apesar de terem sido entregues sete listas, apenas quatro são candidatas a todos os órgãos, incluindo a de Rui Costa que, para a direção, vai ter como rivais João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Luis Filipe Vieira, Cristóvão Carvalho e Martim Mayer.

Lista Só o Benfica Importa:

- Mesa da Assembleia Geral:

Presidente: José Pereira da Costa.

Vice-presidente: Rodolfo Mascarenhas Lavrador.

1º Secretário: Rita Cunha Leal.

2º Secretário: Miguel Vasconcelos Ferreira.

3º Secretário: Ana Rita Henriques.

- Conselho Fiscal:

Presidente: Raul Fernando Martins.

Vice-presidente: João Cordeiro Augusto.

Vogal: António Mendes Barreira.

Vogal: Manuel Simões Agria.

Vogal: Rui Mendonça Rodrigues.

- Direção:

Presidente: Rui Costa.

Vice-presidente: Nuno Catarino.

Vice-presidente: Humberto Coelho.

Vice-presidente: Domingos D’Almeida Lima.

Vice-presidente: Manuel Henriques de Brito.

Vice-presidente: José Francisco Gandarês.

Vice-presidente: Tomás Barroso.

Vice-presidente: Mónica Sabrosa.

Vice-presidente: José Martinez Tabuada.

- Comissão de Remunerações:

Presidente: Eduardo Stock da Cunha.

Vice-presidente: Carlos Albuquerque.

1º Secretário: José Levy Aires.

2º Secretário: José Manuel Appleton.

3º Secretário: Rute Santa Marta.
