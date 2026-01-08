Rui Costa nega castigo aos jogadores e antevê "tudo ou nada" com FC Porto

“Não é uma primeira parte que possamos fazer, saímos derrotados numa competição que queríamos ganhar e a primeira parte não justificou isto”, afirmou Rui Costa, na zona mista do Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. Os ‘encarnados’, detentores do troféu e recordistas de vitórias, com oito, foram afastados da 19.ª edição da prova pelos bracarenses, tendo o treinador José Mourinho revelado que a equipa vai permanecer em estágio, no Seixal, apesar de não disputarem a final, no sábado.



“Já estava programada a passagem da noite no Seixal, não é uma situação de castigo, é uma situação de prevenção para os próximos jogos. Lamentável é que não estejamos aqui no sábado, por responsabilidade nossa”, assegurou o antigo futebolista.



Gorada a presença na sua 10.ª final da Taça da Liga, Rui Costa reconheceu que a visita ao o FC Porto, líder isolado do campeonato, marcado para dia 14, para os quartos de final da Taça de Portugal, vai ser decisiva, de “tudo ou nada”, como são todos os jogos para os ‘encarnados’.



“O Benfica joga sempre tudo ou nada, é verdade que o campeonato é a competição mais importante do ano, mas todas as competições em que o Benfica entra são para ganhar e o que fizemos, sobretudo na primeira parte, não justificava que ganhássemos a competição e lamento muito isso”, concluiu.



O Sporting de Braga qualificou-se hoje para a final da Taça da Liga de futebol, ao derrotar o Benfica, por 3-1, juntando-se no encontro decisivo, marcado para sábado, às 20:00, também em Leiria, ao rival Vitória de Guimarães, que eliminou o Sporting, na terça-feira, com um triunfo por 2-1.

