Rui Costa ou Noronha Lopes. Segunda volta vai entregar o leme do Benfica até 2029

A candidatura de Luís Filipe Vieira ficou-se por 13,86 por cento dos votos, João Diogo Manteigas obteve 11,48, Martim Mayer 2,10 e Cristóvão Carvalho 0,18 por cento. Este foi o processo eleitoral mais participado de sempre entre os emblemas do futebol internacional.



“Não dou nenhum voto por perdido”



Outras decisões



c/ Lusa

que o isentaria de uma segunda volta.No momento de reagir pela primeira vez em público ao escrutínio,“Estou muito satisfeito, estou muito feliz por este voto de confiança que me deram, uma vez mais, os sócios do Benfica. Não posso estar mais orgulhoso”, começou por clamar o presidente benfiquista em exercício aos jornalistas que o rodearam, à porta de casa, em Alfragide.Questionado sobre eventuais apoios a averbar para a segunda volta, desde logo por parte do campo de Luís Filipe Vieira, o antigo internacional português disse contar, “como sempre”, com o apoio dos benfiquistas.. Neste momento, continuo a ser o presidente do Benfica, com a responsabilidade de ser o presidente do Benfica, e não vou abdicar disso. Isso será sempre metido à frente de tudo. E depois, sim, continuar com a campanha”, acentuou.Pouco antes, a partir da sua sede de campanha,. A isto chama-se democracia e, portanto,relativamente ao próximo presidente do Benfica”.“Eu, com toda a humildade democrática, vou sujeitar-me ao voto dos benfiquistas”, clarificou o candidato.“Acho que a segunda volta com candidatos é uma eleição nova. Mais uma vez, havendo dois candidatos, acho que nós vamos poder concentrar-nos mais nas ideias e nos projetos, que é o que os sócios do Benfica querem ver discutidos”, rematou.No que toca à, a Lista G, com José Pereira da Costa, atual presidente daquele órgão à cabeça, alcançou 43,01 por cento dos votos. A Lista F, de Gonçalo Almeida Ribeiro, integrado na candidatura de Noronha Lopes, obteve 29,75.Na contenda para o, a Lista G, de Raul Fernando Martins, chegou aos 38,69 por cento, ligeiramente à frente da Lista F, encabeçada por António Bagão Félix, que somou 37,94.Para a, a Lista G, encabeçada por Eduardo Stock da Cunha, reuniu 45,17 por cento dos votos e a Lista F, de João Moreira Rato, 34,84.. Acompanhámos, o evoluir do processo eleitoral do Sport Lisboa e Benfica.