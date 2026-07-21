Rui Costa promete mexidas no plantel e eleva expectativas





(Com Lusa)

“Até ao final do mercado, vai haver, com certeza, mais saídas e mais entradas, mas não vou comentar todos os nomes que saem todos os dias. Há uma coisa que é clara: o Benfica não irá ficar desta maneira. Haverá alterações”, afirmou Rui Costa.O dirigente dos ‘encarnados’ falou aos jornalistas no Estádio da Luz, em Lisboa, à margem do lançamento do Benfica Institute for Sport Excellence (Instituto Benfica para a Excelência no Desporto), apresentado na tribuna presidencial do recinto.“Foi uma pré-temporada curtíssima e com as ausências dos jogadores que foram ao Mundial. Ainda assim, temos de fazer estes jogos e as expectativas são muito altas. O plantel que temos à nossa disposição oferece-nos essa garantia. Vimos de uma época que, já assumimos, foi negativa. Esta é a primeira competição que vamos fazer e não podemos falhar”, disse, em alusão à estreia oficial, na segunda pré-elimiantória de acesso à Liga Europa.Rui Costa afastou desta forma perguntas sobre o médio internacional português João Palhinha, cujo interesse do Benfica na sua contratação tem sido veiculado na comunicação social, e confirmou um interesse dos ingleses do Bournemouth em António Silva.“Continua a ser jogador do Benfica e jogará na quinta-feira, caso o treinador assim o entenda. É público que há um interesse do Bournemouth, mas ainda não se chegou a acordo. Ele está concentradíssimo no jogo e nós estamos contentes com isso”, explicou, acrescentando ainda que Andreas Schjelderup tem em mãos uma proposta de renovação e que desconhece se existem clubes interessados no internacional norueguês, que esteve com a sua seleção no Mundial2026.No final de um encontro particular com os brasileiros do Flamengo, que o Benfica perdeu por 2-1, o novo treinador benfiquista, Marco Silva, criticou as alegadas fugas de informação que existem no clube e Rui Costa também comentou o tema.“Isso preocupa qualquer pessoa que trabalha no Benfica Campus. Essas palavras do Marco Silva são para as pessoas tomarem atenção e terem consciência de que as coisas têm de ficar dentro do Benfica Campus”, expressou o dirigente.Para já, o Benfica assegurou como reforços Clément Lenglet, Gabriel Índio, Jakub Kaminski e Jhon Durán, ao passo que Nicolás Otamendi e Sidny Lopes Cabral são as únicas saídas oficializadas do plantel que concluiu a última época no terceiro posto da I Liga, que levou à disputa da Liga Europa, em vez da Liga dos Campeões.O Benfica e os suíços do St. Gallen defrontam-se na quinta-feira, às 20:00 (19:00 em Lisboa), na AFG Arena, em Sankt Gallen, para a primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa, com a arbitragem do italiano Luca Pairetto.Já a segunda mão está agendada para o dia 30 de julho, a partir das 20:00, dessa vez no Estádio da Luz, em Lisboa, sendo ajuizada pelo alemão Florian Badstübner.