Rui Costa queixa-se da arbitragem frente ao Braga

Após o duelo de quinta-feira, em que os bracarenses venceram 5-4 no desempate por penáltis, após a igualdade 1-1 ao fim de 120 minutos, o dirigente considerou que Gonçalo Guedes sofreu falta de Tormena no interior da área bracarense, aos 19 minutos, numa grande penalidade que, caso fosse assinalada, poderia ter valido o 2-0 aos encarnados, que, então, já venciam precisamente com um tento do internacional português.”, começou por dizer Rui Costa, na zona mista do Estádio Municipal de Braga.O líder das "águias" lembrou ainda que o árbitro desta partida, Tiago Martins, foi o mesmo que esteve envolvido na marcação de uma grande penalidade contra o Benfica no último dérbi com o Sporting (1-1), na altura por falta de António Silva sobre Paulinho.“[Este] Foi o mesmo árbitro [Tiago Martins] que fez de videoárbitro [VAR] na Luz e quase obrigou o [Artur] Soares Dias a marcar o penálti contra nós no Benfica-Sporting, em lance quase com a mesma dinâmica. E neste, com mais intensidade, fez vista grossa”, disse.Rui Costa admitiu que a expulsão de Bah, com cartão vermelho direto aos 31 minutos, após falta sobre Pizzi, é “muito clara”, mas afirmou “não compreender” a avaliação diferente de Tiago Martins na falta de Racic, aos 55 minutos, tendo lamentado a falta de intervenção do responsável pelo VAR, Fábio Melo.”, referiu, tendo considerado que o Benfica fez “de tudo para continuar” na Taça de Portugal, antes de concluir: “Não nos deixaram”.





Incidências do jogo



O Sporting de Braga qualificou-se na quinta-feira, pela 19.ª vez, para as meias-finais da Taça de Portugal de futebol, ao vencer o Benfica por 5-4 no desempate por grandes penalidades, após o empate 1-1 no final do prolongamento.



Os encarnados, recordistas de troféus (26), adiantaram-se por Gonçalo Guedes, aos 15 minutos, mas ficaram reduzidos a 10 elementos aos 31, por expulsão de Alexander Bah, pouco antes de o líbio Al Musrati repor a igualdade para os minhotos, aos 36.



Com a igualdade a subsistir até ao final do tempo regulamentar e, depois, do prolongamento, em que o Benfica ainda viu Morato também ser expulso, aos 120 minutos, o duelo acabou por ser decidido da marca do castigo máximo, com o norueguês Aursnes a ser o único a falhar um pontapé.



Nas meias-finais, que serão disputadas a duas mãos, o Sporting de Braga vai defrontar o Nacional, da II Liga, que na quinta-feira eliminou o Casa Pia, ao vencer por 5-2 no prolongamento.



A outra meia-final vai colocar frente a frente o FC Porto, detentor do troféu, e o Famalicão, que na quarta-feira bateram Académico de Viseu e BSAD, respetivamente.