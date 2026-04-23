Rui Costa sobre decisão do Saco Azul. "Uma grande vitória para o Benfica"

À saída do tribunal, o dirigente encarnado mostrou-se satisfeito com a decisão judicial, sublinhando que o resultado vem confirmar a posição que o Benfica sempre defendeu ao longo dos últimos anos. “É um dia importante para o Benfica e para todos os benfiquistas”, afirmou.



Apesar do tom positivo, Rui Costa não deixou de recordar o impacto negativo que o processo teve na imagem e estabilidade do clube. Segundo o presidente, o caso “prejudicou o Benfica durante muitos anos”, criando dúvidas e desgaste junto dos adeptos e da opinião pública.



O líder encarnado destacou ainda que o clube sempre colaborou com a justiça e manteve confiança no desfecho do processo. “Nunca tivemos receio da verdade. O Benfica esteve sempre tranquilo quanto àquilo que eram os factos”, referiu.



Questionado sobre eventuais consequências futuras ou novos desenvolvimentos judiciais, Rui Costa mostrou-se seguro: “Não tenho medo de nada que diga respeito ao Benfica”.



O processo “Saco Azul”, iniciado em 2017, investigava alegadas irregularidades relacionadas com pagamentos e suspeitas de fraude fiscal e falsificação. A decisão agora conhecida põe fim a um dos casos judiciais mais mediáticos envolvendo o clube da Luz nos últimos anos.



Com este desfecho, a direção do Benfica espera agora virar a página e recentrar atenções na atividade desportiva, deixando para trás um período marcado por incerteza e exposição judicial.