Rui Costa soma 68,57% com um terço de secções apuradas

Pelas 03:30, eram 39 as secções de voto apuradas, em 108, o que representa mais de um terço das mesmas, perfazendo um total de 8.973 votantes e 177.273 votos.

A percentagem reflete-se em 5.945 votantes na direção de Rui Costa, equivalente a 120.119 votos, ao passo que o gestor totaliza 2.916 votantes, com 55.064 votos.

Nos restantes órgãos (sociais e estatutários), a lista de Rui Costa (G) lidera igualmente perante a concorrência da lista F, com ligeiro equilíbrio no Conselho Fiscal.

Raúl Fernando Martins continua na frente, com 61,56% (5.288 votantes e 106.972 votos), diante dos 38,44% de António Bagão Félix (3.483 votantes e 66.784 votos).

A Mesa da Assembleia Geral tem 68,19% em José Pereira da Costa (lista G), contra 31,81% de Gonçalo Almeida Ribeiro, e a Comissão de Remunerações apresenta 67,82% para Eduardo Stock Cunha (lista G), face a 32,18% para João Moreira Rato.

A contagem de votos, que se iniciou poucos minutos depois das 22:00, mantém a tendência verificada na primeira volta, com Rui Costa a vencer, até ao momento, em todas as secções de voto que são já conhecidas dentro do território português.

As secções de Abrantes, Almodôvar, Anadia, Avis, Bragança, Cantanhede, Castelo Branco, Chaves, Grândola, Guarda, Loulé-Quarteira, Mirandela, Moura, Odemira, Palmela, Peniche, Portalegre, Terceira e Vila Nova de Foz Côa deram a vitória a Rui Costa, sem que João Noronha Lopes tenha conquistado qualquer secção no país.

No entanto, é nas secções estrangeiras que João Noronha Lopes vai vencendo em alguns locais, nomeadamente nas cidades de Amesterdão, Barcelona, Berlim, Bruxelas, Madrid, Marselha, Tourcoing, Rio de Janeiro, San José e ainda São Paulo.

Já Rui Costa recolheu as preferências das secções instaladas em Estugarda, Gross Umstadt, Hamburgo e Luxemburgo, no continente europeu, e, no resto do mundo, em Cidade da Praia, Maputo, Montreal, New Bedford, Newark e Toronto.

O presidente em funções, Rui Costa (Lista G), e o gestor João Noronha Lopes (Lista F) disputam a presidência do clube lisboeta numa segunda volta, depois de terem sido os dois candidatos mais votados, obtendo 42,13% e 30,26%, respetivamente.

Fora da corrida ficaram o antigo presidente Luís Filipe Vieira (13,86%), João Diogo Manteigas (11,48%), Martim Mayer (2,10%) e Cristóvão Carvalho (0,18%).