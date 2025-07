Rui Costa tem projeto para o Estádio da Luz

Entre os principais destaques deste projeto, inclui-se a construção de um pavilhão multiusos com capacidade para 10.000 pessoas, dois pavilhões desportivos com 2.500 e 1.500 lugares, respetivamente, uma piscina comunitária, um teatro e local para eventos com capacidade para 500 pessoas, um campo de futebol ao ar livre, uma pista de atletismo e ainda instalações comerciais, hoteleiras e residenciais.



De acordo com os lisboetas, “é o mais ambicioso projeto previsto para a cidade”, possuindo como objetivo modernizar e reforçar a oferta de recintos, comodidades e espaços públicos, em três eixos essenciais: desporto, cultura e entretenimento.



“Este é um projeto ambicioso e estratégico, a pensar nos sócios, adeptos e clube, que queremos começar a concretizar de imediato, para criar melhores condições no estádio e modalidades, para projetar o Benfica ainda mais no país e no mundo como a grande referência desportiva de Portugal e a tempo de ser concluído para as grandes competições internacionais que o país vai acolher”, afirmou Rui Costa, em declarações divulgadas pelas "águias", num comunicado enviado às redações.



Um "pacote" de novidades



Em relação ao Estádio da Luz, o projeto tem previsto a colocação de uma fachada nova, com iluminação LED integrada e a iluminar a arquitetura nos dias de jogo, e a adição de um quarto nível, fora das arquibancadas, para usufruto de escritórios, hospitalidade "premium" com maior capacidade ou outras instalações comerciais.



Novos ecrãs no interior do recinto, por cima das bancadas, à semelhança do novo Estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, também são visíveis nos planos apresentados pelo Benfica, que defende um projeto baseado na sustentabilidade.



Na zona envolvente, para além dos novos empreendimentos sugeridos, o projeto prevê uma praça em frente à fachada principal do Estádio da Luz, com capacidade para 10.000 pessoas e que terá uma cabine de DJ e espaço para eventos, rodeada por estabelecimentos de restauração, lojas e restaurantes, sendo ainda a estátua de Eusébio, figura maior do clube, relocalizada para a entrada principal da praça.



O projeto tem a colaboração da Populous, empresa projetista original do Estádio da Luz, inaugurado em 2004, e do escritório de arquitetura Saraiva + Associados, resultando num “trabalho gradual e que se intensificou nestes últimos 18 meses”.



“O plano é um exemplo de como empreendimentos de uso misto, ancorados em locais únicos, podem revitalizar todo um território e assumir-se como referências culturais e comunitárias. O Estádio da Luz não será apenas a casa da orgulhosa história do Benfica, mas um catalisador para um futuro vibrante e liderante, pelas experiências que acolhe e proporciona aos sócios, adeptos e visitantes”, explicou Tom Jones, diretor sénior e arquiteto do projeto, no mesmo comunicado do clube.



Caso Rui Costa seja reeleito na direção do Benfica, nas eleições de outubro deste ano, o projeto avançará, com a previsão de construção a ser de dois anos, entre o final de 2026/27 e o início de 2029/30, para estar pronto a receber o Mundial2030.



“Um projeto emocionante modernizará o estádio e área circundante, introduzindo novas comodidades em todo o plano diretor, beneficiando tanto os adeptos no dia de jogo como a comunidade durante todo o ano. Irá proporcionar uma experiência nova aos adeptos e ajudar o clube a aumentar receitas, estabelecendo uma nova referência na Europa à medida que Portugal se prepara para o Mundial2030”, disse o diretor da Populous Jorge Betancor, líder das operações da mesma em Portugal.



A apresentação do projeto decorre esta terça-feira, a partir das 18:00, no Estádio da Luz, com a presença de Rui Costa, da ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, e do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas.